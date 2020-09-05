تالنت السعودية تعلن وظائف متسوق خفي للجنسين في كافة المناطق

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تعلن شركة تالنت السعودية عن توفر وظائف للرجال والنساء بمسمى (متسوق خفي) في جميع أنحاء المملكة بساعات عمل مرنة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف أنحاء المملكة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

– مهارات في تدوين الملاحظات وكتابة التقارير.

– لا يشترط الخبرة.

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– ينبع

– الطائف

– الباحة

– الدمام

– العلا

– الخبر

– الاحساء

– الجبيل

– أبها

– جيزان

– الباحة

– نجران

– تبوك

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ملاحظات:

– ساعات عمل مرنه.

– العمل ميداني.

نبذة عن الشركة:

تالنت السعودية هي شركة متخصصة في تقديم الحلول و الخدمات في مجال الموارد البشرية، ومساندة المنشأت على اتخاذ أفضل القرارات في مجال التدريب والتطوير لقسم الموارد البشرية لتحقيق افضل النتائج في إدارة بيئة عمل سليمة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1442/1/16هـ من خلال تعبئة النموذج على الرابط: https://bit.ly/2EYUdZZ ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

