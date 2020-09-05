تالنت السعودية تعلن وظائف متسوق خفي للجنسين في كافة المناطق

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تعلن شركة تالنت السعودية عن توفر وظائف للرجال والنساء بمسمى (متسوق خفي) في جميع أنحاء المملكة بساعات عمل مرنة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف أنحاء المملكة على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
– مهارات في تدوين الملاحظات وكتابة التقارير.
– لا يشترط الخبرة.
مناطق التوظيف:
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– ينبع
– الطائف
– الباحة
– الدمام
– العلا
– الخبر
– الاحساء
– الجبيل
– أبها
– جيزان
– الباحة
– نجران
– تبوك
ملاحظات:
– ساعات عمل مرنه.
– العمل ميداني.
نبذة عن الشركة:
تالنت السعودية هي شركة متخصصة في تقديم الحلول و الخدمات في مجال الموارد البشرية، ومساندة المنشأت على اتخاذ أفضل القرارات في مجال التدريب والتطوير لقسم الموارد البشرية لتحقيق افضل النتائج في إدارة بيئة عمل سليمة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1442/1/16هـ من خلال تعبئة النموذج على الرابط: https://bit.ly/2EYUdZZ ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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