Gigabyte تطلق حاسوب الألعاب القوي Aorus 15P

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أعلنت شركة (جيجابايت) Gigabyte عن حاسوبها المحمول الجديد Aorus 15P الذي يمتاز بمواصفات قوية موجهة لعشاق الألعاب المحترفين.

ويقدم الحاسوب شاشة من نوع IGZO المضاد للانعكاس بدقة 1920×1080 بكسلًا، مع حافات ضيقة، ومعدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتزًا. ويحتوي الحاسوب معالجًا من نوع Intel Core i7-10750H مع تردد أساسي قدره 2.6 جيجاهرتز، وتردد أقصى قدره 5.0 جيجاهرتز.

ويقدم Aorus 15P ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع M.2 NVMe PCIe، وهو يدعم تقنية (واي-فاي 6) Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.0.

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ويحتوي الحاسوب منفذًا لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذًا من نوع HDMI 2.0، ومنفذًا من نوع mini DisplayPort 1.4، وثلاثة منافذ من نوع USB 3.2 Gen 1، ومنفذًا من نوع USB-C 3.1 Gen 1.

وتقول الشركة: إنها عملت مع فرق الرياضات الإلكترونية، ومن ذلك: G2 Esports، لتصميم الحاسوب المحمول الجديد، الذي يزن 2 كجم، ولا تتجاوز سماكته 2.28 سم. تقول جيجابايت: إن الهيكل قد اجتاز “سلسلة من اختبارات الضغط” من أجل المتانة. وهي تَعِد بعمر بطارية يصل إلى ثماني ساعات.

وفيما يتعلق بالتبريد، فإن الشركة تقول: إن الجهاز سيضم نظام التبريد Windforce Infinity الخاص بها، الذي يتضمن مروحتين بجهد 12 فولطًا، وخمسة أنابيب حرارية، وفتحات متعددة للحفاظ على معدلات الإطارات.

يُشار إلى أن الجهاز يتوفر عبر موقع الشركة بسعرين، الأول هو 1,599 دولارًا أمريكيًا، وذلك مع بطاقة الرسومات المنفصلة (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 2060) NVIDIA GeForce RTX 2060 مع ذاكرة بحجم 6 جيجابايت ودعم تقنية NVIDIA Optimus، والسعر الآخر هو 1,699 دولارًا مع بطاقة الرسومات (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 2070) NVIDIA GeForce RTX 2070 مع دعم Max-Q وذاكرة بحجم 8 جيجابايت، ودعم تقنية NVIDIA Optimus، كما أنه يأتي مع شريحة الرسومات المدمجة Intel UHD Graphics 630.

