هل تعرض خرائط جوجل بيانات فيروس كورونا؟

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قد يحصل تطبيق خرائط جوجل قريبًا على خيار مخصص لعرض المعلومات حول فيروس كورونا (COVID-19)، حيث تم الكشف عن الميزة الجديدة بواسطة (Jane Manchun Wong).

كما ترى في لقطة الشاشة السابقة، ستعرض خرائط جوجل معلومات حول فيروس كورونا (COVID-19) للمستخدمين الذين هم على صلة بالأماكن المتأثرة بالوباء، بما في ذلك عدد الحالات الجديدة لكل 100000 شخص من مصادر البيانات الموثوقة، ومع ذلك في هذه المرحلة يظل من غير الواضح هل ستكون الميزة الجديدة متاحة فقط في بلدان محددة أو في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن خرائط جوجل تقدم بالفعل معلومات وتحديثات محلية حول فيروس كورونا (COVID-19) في بعض المناطق مع روابط ذات صلة بناءً على عرض الخريطة، وتتيح جوجل أيضًا للمستخدمين البحث عن مرافق صحية لفيروس كورونا، والحصول على تنبيهات وسائل النقل العام في بعض البلدان والمناطق.

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لا يمكن الوصول إلى ميزة (معلومات فيروس كورونا COVID-19) في تطبيق الخرائط حاليًا، ولا توجد معلومات عن الوقت الذي سيتم طرح الميزة فيه للمستخدمين، ومع ذلك، وبالنظر إلى كيفية استمرار الوباء في إحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم،فمن المحتمل أن تتم إضافة الميزة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

الجدير بالذكر أن تقريرًا ذَكر قبل بضعة أسابيع أن جوجل كانت تختبر ميزة مدعومة بالفعل في خرائط آبل، حيث وجد بعض المستخدمين دعمًا لإشارات المرور داخل التطبيق، حيث يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة عند التنقل في منطقة جديدة، ويتم طرح الميزة الآن على نطاق واسع، وفقًا لتقارير (CNN)، حيث تساعد إضافة هذه الميزة الأشخاص في البقاء على اطلاع على أفضل الطرق، وفقًا لمتحدث باسم جوجل.

حيث ستظهر رموز إشارات المرور الجديدة في الخرائط عند التقاطعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة حاليًا، وقالت الشركة أيضًا: إن الميزة كانت متاحة في اليابان منذ سنوات، وكما هو متوقع، ستبدأ إشارات المرور بالظهور في كل من إصدارات التطبيق لنظام أندرويد و (iOS).

وقال مدير منتج خرائط جوجل فيشال دوتا: “نحن متحمسون للعمل مع (Passport) لمساعدة السائقين في أوستن على الدفع مقابل وقوف السيارات بسرعة وسهولة من تطبيق الخرائط، كما تُمكِّن كل من (Google Pay) وخرائط جوجل من دمج برنامج (Passport) بسلاسة، مما ساعدنا على إضفاء الحيوية على هذه الميزة”.

