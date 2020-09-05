سعر الذهب يتجاوز الـ1935 دولارًا مع تراجع الأسهم

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ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية مما عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذًا آمنًا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1935.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:26 بتوقيت جرينتش، لينزل عن قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه يوم الخميس.

وتراجعت أسعار الذهب 1.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1941.30 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي دي أند إف مان كابيتال ماركتس: ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار صوب في الوقت الحالي، بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة.. قد يساعد الذهب أيضًا الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأمريكية.

وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، عقب أكبر موجة بيع في وول ستريت منذ يونيو، بينما تتجه عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأحل عشر سنوات.





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