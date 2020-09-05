قدرها مليون ريال.. “المنافسة” تغرم شركة خدمات تقنية معلومات لحجبها معلومات عن مأموري الضبط

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نشرت الهيئة العامة للمنافسة أمس (الجمعة) حكم مخالفة نظام المنافسة والصادر بحق شركة خاصة بتقديم خدمات تقنية المعلومات.

وقالت الهيئة إن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قررت تغريم الشركة مليون ريال بسبب مخالفتها لمواد نظام المنافسة، والتي تنص على أن يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية والمتعلقة بالشكاوى المقدمة.

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وأوضحت الهيئة أنها تلقت شكوى تفيد بانتهاك الشركة لنظام المنافسة، مبينة أنه خلال قيام مأموري الضبط القضائي بإجراءات التقصي والتحقق من صحة الشكوى، قامت الشركة بحجب المعلومات عنهم ولم تمكنهم من الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق، ومنعتهم من القيام بمهامهم الموكلة لهم والمتعلقة بالتحقق من صحة الشكوى المقدمة ضد الشركة.

وأشارت إلى أن الشركة قدمت تظلما من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة بحق الشركة.



