الصحة: 4 خطوات للتعامل مع انخفاض درجة حرارة الأطفال

أوضحت وزارة الصحة، أربع خطوات يجب تنفيذها عند انخفاض حرارة الطفل عن المعدل المتعارف عليه وهو (35) مئوية فأقل.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على سؤال إحدى الأمهات، أنَّ الخطوات الأربعة المتبعة عند انخفاض درجة حرارة الطفل هي:

1 ـ شرب سوائل دافئة.

2 ـ لبس ملابس ثقيلة للتدفئة أو التغطية بالبطانية.

3 ـ الابتعاد عن المكان البارد.

4 ـ ينبغي التدفئة تدريجيًّا، وذلك بوضع كمادات دافئة وجافة على مركز الجسم والرقبة، والصدر، والفخذ (وليس الساقين والذراعين).

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّه بشكل عام، تتراوح درجة الحرارة الطبيعية للأطفال ما بين (36.1) إلى (37.5) درجة مئوية، وقد تزيد أو تنقص اعتماداً على درجة حرارة الجو ونشاط الجسم.

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وأوضحت الوزارة أنه تعتبر الحرارة منخفضة عند الأطفال عندما تكون (35) درجة مئوية فأقل.

ووجهت إحدى الأمهات استفسارًا بأن درجة حرارة ابنتها البالغة من العمر 9 أشهر (٣٥)، متسائلة: هل هذا طبيعي؟

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