قبل بيعه في السوق المركزي بتبوك.. مصادرة وإتلاف 2 طن بصل

أعلنت أمانة منطقة تبوك، أنها صادرت وأتلفت 2 طن بصل إضافة إلى خضراوات أخرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وذكرت أمانة تبوك –عبر تويتر- أنه استمرارًا للجولات اليومية، فإنَّ الأمانة صادرت وأتلفت ما يزيد عن (٢) طن من البصل و(٢٨٥) كيلو من البطاطس غير الصالحة للاستخدام الآدمي قبل دخوله السوق المركزي للخضار والفواكه.

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وكانت أمانة تبوك ذكرت أمس الجمعة، أنها صادرت وأتلفت (150) كيلو من السمك الفاسد وغير الصالح للاستخدام، وضبط سيارة تحمل أسماكًا مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تفتيشية في سوق السمك الموجود في السوق المركزي للخضار والفاكهة.

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