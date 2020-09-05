خلال الجولات اليومية لأمانة المنطقة
أعلنت أمانة منطقة تبوك، أنها صادرت وأتلفت 2 طن بصل إضافة إلى خضراوات أخرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وذكرت أمانة تبوك –عبر تويتر- أنه استمرارًا للجولات اليومية، فإنَّ الأمانة صادرت وأتلفت ما يزيد عن (٢) طن من البصل و(٢٨٥) كيلو من البطاطس غير الصالحة للاستخدام الآدمي قبل دخوله السوق المركزي للخضار والفواكه.
وكانت أمانة تبوك ذكرت أمس الجمعة، أنها صادرت وأتلفت (150) كيلو من السمك الفاسد وغير الصالح للاستخدام، وضبط سيارة تحمل أسماكًا مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تفتيشية في سوق السمك الموجود في السوق المركزي للخضار والفاكهة.
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كانت هذه تفاصيل خبر قبل بيعه في السوق المركزي بتبوك.. مصادرة وإتلاف 2 طن بصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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