بالفيديو.. الشيخ السلمي: الأب غير ملزم بالإنفاق على أبنائه الكبار

أوضح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم عدم إنفاق الأب على أبنائه، مشيرًا إلى التفرقة بين حالتين: الأبناء الصغار والأبناء البالغين القادرين على العمل والكسب .

وقال السلمي خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنّه إذا كان الأولاد صغارًا فعلى الأب الإنفاق عليهم «وجوبًا» وهو رأي أهل العلم كافة.

أما إذا كان الأبناء قد بلغوا وقدروا على العمل والإنفاق على أنفسهم، فإنّ جمهور أهل العلم قالوا إنّه لا يجب على الأب –في هذه الحالة- الإنفاق عليهم، لكن الحنفية قالوا إنه يجب على الأب الإنفاق على أبنائه ما دام ليس لديهم مال أو عمل.

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بينما ذكر الشافعية وبعض المالكية، أنّه إذا كان لدى أحد الأبناء عاهة، فيجب على الأب الإنفاق عليه، حتى لو كان بالغًا وكبيرًا.

وأشار الشيخ السلمي، إلى أنه لا يجب على الأب الإنفاق على الابن القادر على العمل ولديه وظيفة ودخل يكفيه.

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