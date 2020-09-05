توزيع 118 جهازًا لوحيًا على طلبة وطالبات وادي الدواسر

مقدمة من مؤسسة تكافل
بدأت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، في توزيع الأجهزة اللوحية المقدمة من مؤسسة (تكافل) للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد 1442هـ، ومواصلة تعليمهم عن بُعد خلال تلك المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وقال مدير التعليم بالمحافظة عايض آل مجلي، إنه تمَّ حتى الآن توزيع (118) جهازًا على طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي والمسجلين في برنامج (تكافل) ضمن الدفعة الأولى، فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلبة والطالبات بالمراحل الأخرى.
وأشار آل مجلي إلى أنَّ قسم التوجيه والإرشاد الطلابي سيتولى التوزيع بالتنسيق مع مكتب التعليم بالسليل بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في الوقت المناسب.
وأضاف أنَّ الأجهزة اللوحية المصروفة تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات وكتيب تعريفي لكل طالب وطالبة، وستسلم وفق الكشوفات المعتمدة بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس، مؤكدًا الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي.
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