السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ "498" جولة رقابية وترفع أكثر من "7000" طن من النفايات



الدمام 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس "498" جولة رقابية، تَبِعتها "3" جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد "9" مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و "7" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتطهير وتعقيم "899" موقعاً، بمشاركة "471" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام "151354" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع "7406" أطنان من النفايات، وإزالة "3443" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "8897" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات "301" بلاغ تنوعت ما بين أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، كما استقبل "33" بلاغاً عن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون معها وتطبيق التعليمات والأنظمة البلدية، عبر مركز البلاغات (940).

// انتهى //

13:49ت م

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الدمام 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس "498" جولة رقابية، تَبِعتها "3" جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد "9" مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و "7" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتطهير وتعقيم "899" موقعاً، بمشاركة "471" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام "151354" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع "7406" أطنان من النفايات، وإزالة "3443" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "8897" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.كما استقبل مركز البلاغات "301" بلاغ تنوعت ما بين أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، كما استقبل "33" بلاغاً عن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، تضمنت عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون معها وتطبيق التعليمات والأنظمة البلدية، عبر مركز البلاغات (940).// انتهى //13:49ت م0049

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