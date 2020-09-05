السعودية اليوم / سحب رعدية على منطقة حائل



حائل 17 محرم 1442 هـ الموافق 5 سبتمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة ‏الطقس ‏لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - إلى تكوّن السحب الرعدية على ‏منطقة ‏حائل، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى ‏الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وعدداً من محافظات المنطقة والمراكز والقرى ‏التابعة ‏لها.‏

‏ // انتهى //

13:25ت م

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