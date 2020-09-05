السعودية اليوم / تقنية المخواة تنظم برنامج التهيئة للمتدربين المستجدين بالكلية



الباحة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

نظمت الكلية التقنية بمحافظة المخواة برنامج التهيئة للمتدربين المستجدين, مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي, فيما قدم الفرع حلول تواصل إلكترونية لتقديم الخدمات للمتدربين بجودة عالية.

وتم تفعيل البرنامج على فترتين مختلفتين، حيث كانت الفترة الأولى في الساعة التاسعة صباحاً، وشملت قسم الحاسب الآلي في تخصص الدعم الفني, بينما كانت الفترة الثانية في الساعة الحادية عشرة وشملت قسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة.

واشتمل البرنامج على عرض مرئي يحوي أنظمة ولوائح التدريب, وطرق التدريب الإلكتروني. وحقوق وواجبات المتدرب, بالاضافة إلى نظام رايات والخدمات المتاحة خلاله, كما تم تعريف المتدربين بالأقسام واستلام الجداول التدريبية والتعرف على نظام التدريب للمقررات النظرية التي ستكون عن بعد والمقررات العملية التي ستكون حضوريا مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية.

// انتهى //

13:10ت م

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