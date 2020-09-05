السعودية اليوم / الفلبين تسجل 2529 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة



مانيلا 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الفلبين اليوم 2529 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس إلى 234570 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3790 حالة.

// انتهى //

13:06ت م

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مانيلا 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الفلبين اليوم 2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس إلى 234570 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3790 حالة.// انتهى //13:06ت م0044

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