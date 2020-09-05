السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية البلجيكية اليوم 630 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أنها سجلت حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9901 حالة.

// انتهى //

12:59ت م

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بروكسل 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجلت السلطات الصحية البلجيكية اليوم 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87174 إصابة.وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أنها سجلت حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9901 حالة.// انتهى //12:59ت م0043

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