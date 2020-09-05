السعودية اليوم / 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين



بكين 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الصين اليوم 10 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 85112 شخصاً، مشيرةً إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال لـ 24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصًا.

// انتهى //

12:37ت م

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بكين 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجلت الصين اليوم 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 85112 شخصاً، مشيرةً إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال لـ 24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصًا.// انتهى //12:37ت م0039

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