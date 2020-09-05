السعودية اليوم / 86432 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند



مومباي 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الهند اليوم 86432 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا زادت بواقع 1089 حالة وفاة، لتصل إلى 69561 حالة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 3107223 شخصًا .

// انتهى //

12:09ت م

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مومباي 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الهند اليوم 86432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4023179 إصابة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا زادت بواقع 1089 حالة وفاة، لتصل إلى 69561 حالة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 3107223 شخصًا .// انتهى //12:09ت م0034

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