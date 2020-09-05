الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/9/5 01:23 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف خلية إرهابية كانت تعد لتنفيذ عمليات أمنية في البلاد.
وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي، طبقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن أمير تلك الخلية، هو إرهابي هارب استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة "كفتون" التي وقعت بتاريخ 21 أغسطس/آب الماضي.
وأشار بيان الجيش إلى أن استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها.
ولفت إلى أنه تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة.
وأوضح البيان أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف خلية إرهابية مرتبطة بـ"داعش" في لبنان كانت تعد لشن هجمات المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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