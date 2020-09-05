3 خطوات لإضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا

2020-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد تطبيق توكلنا التذكير بخطوات وطريقة إضافة الأبناء إلى منصة مدرستي عبر التطبيق.

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خطوات إضافة الأبناء في منصة مدرستي

وقال توكلنا ردًا على عدد من استفسارات المواطنين إن إضافة الأبناء تتم من خلال ما يلي:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة ( حسابي ).

انقر على أيقونة (الأفراد و المكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

حل مشكلة عدم ظهور منصة مدرستي

وقال تطبيق توكلنا ردًا على استفسار من أحد المستخدمين يواجه مشكلة في الوصول إلى المنصة : إنه في حال عدم ظهور أيقونة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا يجب القيام بما يلي:

التأكد من إضافة التابعين في توكلنا.

في حال تم إضافة التابعين ولم تظهر المنصة يتم التواصل مع الدعم الفني في مدرستي. طريقة دخول المنصة عبر توكلنا وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

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