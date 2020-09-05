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جامعة تبوك تعلن عن نتائج برامج الماجستير المدفوع
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة تبوك عن نتائج القبول لبرامج الماجستير المدفوع للعام الدراسي 1442هـ.
وقالت الجامعة إنه للاستعلام عن حالة القبول وإجراءاته يجب الرجاء الدخول على الرابط (https://gate.ut.edu.sa/pmasterquery/).
يذكر أنه قبل أيام دشن رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي قاعدة الإنتاج العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بهدف حصر الإنتاج البحثي والعلمي للباحثين من منسوبي الجامعة .
وبين الدكتور الذيابي أن القاعدة العلمية تشمل مختلف النتاج من كتب وبراءات اختراع ورسائل علمية بما يمكن من الاستفادة منها أكاديمياً وفي اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة ،فضلاً عن توفير مرجع علمي في مختلف العلوم والتخصصات .
وحث الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على المبادرة والاستفادة من القاعدة وتوثيق إنتاجهم العلمي .
ونظمت محاضرة علمية قدمها المستشار بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد المطيري عن قاعدة الإنتاج العلمي من حيث مميزاتها وكيفية استخدامها عبر المنصة الرقمية بالجامعة.
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