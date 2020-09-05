شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل محافظتي الحناكية، والمهد.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.