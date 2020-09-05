المدينة المنورة.. موطن الخير وتاريخ عريق يفوح بعبق النبوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتبوأ المدينة المنورة مكانة عظيمة في أفئدة المسلمين، لما تحمله من إرث ديني وتاريخي بارز، فهي مدينة الرَسول صلى الله عليه وسلم وأحد أماكن نزول الوحي على أفضل المرسلين، وهي نبع الإيمان، وموطن أصحاب الإيمان، ومنها شعَّ نور الهداية، وإليها هاجر رسول الرحمة، وفيها عاش آخر حياته (صلى الله عليه وسلم) ، وفيها دُفن، ومنها يُبعث، وفيها قبره صلوات الله وسلامه عليه، وهي المدينة المباركة التي شرَّفها الله وفضّلها وجعلها خير البقاع بعد مكة المكرمة.

ويمتلئ تاريخ المدينة المنورة بقصص العطاء والخير، حيث تبدأ من استقبال أهل المدينة للمهاجرين الهاربين من الظلم والعدوان، فأكرموهم واستقبلوهم بالإخاء والتضحية؛ ولم يكتفِ الأنصار باقتسام منازلهم مع المهاجرين بل اقتسموا أموالهم معهم أيضاً، فالإحسان في العمل الخيري هو سمة أهل المدينة منذ تلك الأيام وحتى يومنا هذا، حيث تطور حب عمل الخير إلى مبدأ وثقافة تنتقل من جيل لآخر.





وحظيت المدينة المنورة بالرعاية والاهتمام والتطوير والبناء على مر العصور، لمكانتها الإسلامية والثقافية، والتاريخية، والاجتماعية، وما تضمه من أماكن ومعالم إسلامية وتاريخية ارتبطت بسيرة نبي الرحمة والهدى محمد (صلى الله عليه وسلم)، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وكان الحرم النبوي الشريف، ثاني الحرمين الشريفين الذي يفد إليه الملايين من المسلمين على مدار العام من أرجاء المعمورة، له السبق والأولوية في عمليات التطوير والبناء والتوسعات التي أقيمت وفق التصاميم المعمارية المناسبة.

وشهد المسجد النبوي الذي بناه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيديّه الشريفتين في السنة الأولى من الهجرة، بعد قدومه إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة المكرمة، نحو 10 توسعات متعاقبة، أكبرها جرت في عهد الدولة السعودية، فيما بدأ بناء المسجد في عهد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ اختطّ الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أرض المسجد فجعل طوله 30 متراً وعرضه 35 متراً، وجعلت القبلة إلى بيت المقدس، وحفر أساسه، وسُقف بالجريد.





ونُصبت أعمدته من جذوع النخل، وله ثلاثة أبواب، باب في مؤخرة المسجد، وكان يقال له "باب عاتكة" أو "باب الرحمة"، و"باب جبريل" وهو الذي يدخل منه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فيما جُعل في مؤخرة المسجد مكان مظلل يعرف "بالصٌفّة" وهو المكان الذي كان يأوي إليه الغرباء والمساكين.

وبعد تحويل القبلة، أغلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الباب الكائن في الجدار الجنوبي، جدار القبلة الحالية، وفتح بدلاً منه باباً في الجدار الشمالي، جدار القبلة سابقاً، وترك جزءاً من المسجد في الجهة الشمالية لأهل الصفة.

وتوالت توسعات المسجد النبوي في حقب زمنية مختلفة من الدول الإسلامية المتعاقبة عليه، كما حظي بالرعاية والاهتمام منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه من بعده الذين هيأوا جميع الإمكانات والبنى التحتية، وأطلقوا جملة من المشروعات الكبرى لخدمة المسجد النبوي وقاصديه، وتوسيع مساحته وتزويده بمختلف الخدمات اللازمة لخدمة المصلين والزائرين.





وأجريت في عهده عدة إصلاحات للمسجد النبوي الشريف، ففي سنة 1365هـ لوحظ تصدع في بعض العقود الشمالية، وتفتّت في بعض حجارة الأعمدة في تلك الجهة بشكل مُلفت للنظر، فصدر أمر الملك عبدالعزيز بعد دراسة المشروع بإجراء العمارة والتوسعة للمسجد، وصرف ما يحتاجه المشروع من نفقات دون قيدٍ، مع توسيع الطرق حوله، إذ أعلن الملك عبدالعزيز في خطاب رسمي عام 1368هـ عزمه على توسعة المسجد النبوي الشريف، والبدء بالمشروع.

وفي عام 1370هـ بدأت أعمال الهدم للمباني المجاورة للمسجد النبوي الشريف، حيث انتهت عام 1375هـ العمارة والتوسعة في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز وكانت العمارة بالإسمنت المسلح، ونتج عنها أن أُضيف إلى مسطح المسجد 6033 متراً مربعاً، واحتفظ بالقسم القبلي من العمارة المجيدية كما هو، وهو ما كان صالحاً للبقاء وبذلك أصبح مجمل العمارة السعودية 12.271 متراً مربعاً.

وأقيمت التوسعة مبنًى هيكلياً من الخرسانة المسلحة وهي عبارة عن أعمدة تحمل عقوداً مدببة، كما قُسم السقف إلى مسطحات مربعة شُكلت على نمط الأسقف الخشبية، وزخرفت بأشكال نباتية، وعُملت الأعمدة المستديرة تيجان من البرنز وزخرف أيضاً.





أما المآذن فقد شيدت ليبلغ ارتفاعها 72 متراً، تتكون كل واحدة من أربعة طوابق تناسقت في شكلها مع المنائر القديمة للمسجد، كما حُليّت جدران المسجد بنوافذ جميلة وجُعل للمسجد صحنان مفصولان برواق بدلاً من واحد، وتمت تغطية أرضية المسجد بالرخام وأصبح للمسجد النبوي الشريف عشرة أبواب .

وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ومع تزايد الأعداد الوافدة للمسجد النبوي وخاصة في موسم الحج، أصبح أمر توسعة المسجد النبوي الشريف ضرورياً، حتى يستوعب هذه الأعداد المتزايدة، حيث أصدر الملك فيصل -رحمه الله- أمره بتوسعة المسجد النبوي الشريف، وكانت التوسعة من الجهة الغربية للمسجد النبوي الشريف فقط، حيث تمثلت التوسعة في إضافة 35 ألف متر مربع إلى أرض المسجد النبوي الشريف.

ولم تتناول عمارة المسجد نفسها بل جُهزت تلك المساحة لإقامة مصلىً كبير ومظلل يتسع لعدد من المصلين، يُماثل عددهم داخل المسجد، ثم أضيفت مساحة 5550 متراً مربعاً وظُللت كذلك، مما أتاح المجال لاسـتيعاب أعداد أكثر من المصلين وكان ذلك سنة 1395هـ .

وفي عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حصل حريق في سوق القماشة عام 1397هـ، وهو في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الشريف، وأزيلت المنطقة وسُويت أرضيتها، وعُوض أصحاب الدور والعقار، وأضيفت إلى مساحة المسجد، حيث بلغت المساحة 43 ألف متر مربع، وهو ميدان فسيح مظلل، أُضيف إلى أرض المسجد النبوي ولم تتناول عمارة المسجد، وقد خُصص جزء منها مواقف للسـيارات .





وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، أمر بإجراء دراسات لتوسعة كبرى للمسجد النبوي الشريف، حيث تم في عام 1405هـ وضع حجر الأساس لمشروع التوسعة للمسجد النبوي وتضمن مشروع التوسعة وعمارته، إضافة مبنى جديد بجانب مبنى المسجد الحالي يُحيط ويتصل به من الشمال والشرق والغرب بمساحة قدرها 82 ألف متر مربع، يستوعب 167 ألف مصلٍ، لتصبح مساحته الإجمالية 98,500 متر مربع.

كما غُطي سطح التوسعة بالرخام، وتُقدر مساحته بـ67.000 متر مربع ليستوعب 90.000 مصل وبذلك يستوعب المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة أكثر من 257.000 مصل ضمن مساحة إجمالية تبلغ 165.500 متر مربع.

وتضمنت أعمال التوسعة إنشاء دور سفلي "بدروم" بمساحة الدور الأرضي للتوسعة، وذلك لاستيعاب تجهيزات التكييف والتبريد والخدمات الأخرى، واشتمل المشروع كذلك على إحاطة المسجد النبوي الشريف بساحات تبلغ مساحاتها 23.000 متر مربع، تُغطى أرضيتها بالرخام والجرانيت، وفق أشكال هندسية بطُرز إسلامية متعددة جميلة، خُصص منها 135.000 متر مربع للصلاة، ليستوعب 250.000 مصل.





ويمكن أن يزيد عدد المصلين إلى 400.000 مصلٍ في حالة استخدام كامل مساحة الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، مما يجعل الطاقة الاستيعابية لكامل المسجد والساحات المحيطة به تزيد على 650.000 مصلٍ، لتصل إلى مليون مصلٍ في أوقات الذروة، حيث تضم الساحات مداخل للمواضئ، وأماكن لاستراحة الزوار تتصل بمواقف السيارات التي توجد في دورين تحت الأرض، وخصصت الساحات للمشاة فقط، وتضاء بوحدات إضاءة خاصة مثبتة على 120 عامود رخام.

وتضمن المشروع إقامة 12 عشرة مظلة ضخمة في منطقة الحصوات المكشوفة التي تقع بين المسجد القديم والتوسعة السعودية الأولى، فشيّدت المظلات بنفس ارتفاع السقف لتظلل كل منها مساحة 306 أمتار مربعة، تُفتح وتغلق أوتوماتيكياً، وذلك لحماية المصلين من وهج الشمس، ومياه الأمطار، والاستفادة من الجو الطبيعي، حينما تسمح الظروف المناخية بذلك .

وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- أطلقت أكبر توسعة للمسجد النبوي الشريف على مدى التاريخ، إلى جانب مشروع مظلات المسجد النبوي التي أمر بها وهي من المشروعات العملاقة, لتصل طاقة المسجد النبوي الاستيعابية بموجبها إلى مليوني مصلٍ مع نهاية أعمال المشروع، حيث جاء التوجيه بتصنيع المظلات وتركيبها على أعمدة ساحات المسجد النبوي الشريف، التي يصل عددها إلى 250 مظلة تُغطي هذه المظلات مساحة 143.000 متر مربع من الساحات المحيطة بالمسجد من جهاته الأربع، يُصلي تحت الواحدة منها ما يزيد على 800 مصلٍ.





يُضاف إلى ذلك تظليل ستة مسارات في الجهة الجنوبية، يسير تحتها الزوار والمصلون، وصُنعت هذه المظلات خصيصاً لساحات المسجد النبوي على أحدث تقنية وبأعلى ما يمكن من الجودة والإتقان، وخضعت لتجارب في بلد التصنيع واستفيد من التجربة في المظلات التي قبلها التي تعمل بحمد الله بكفاءة جيدة منذ أن انتهت التوسعة.

ومع ذلك فإن المظلات الجديدة قد طُورت وأُدخل عليها تحسينات في شكلها ومادتها ومساحتها، وصمّمت بارتفاعين مختلفين بحيث تعلو الواحدة الأخرى على شكل مجموعات لتكون متداخلة فيما بينها، ويبلغ ارتفاع الواحدة منها 14 متراً و40 سنتيمتراً، والأخرى بارتفاع 15 مترا و30 سنتيمتراً، ويتساوى ارتفاع جميع المظلات في حالة الإغلاق بارتفاع 21 متراً و70 سنتيمتراً .

كما جهّز ضمن مشروع المظلات 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء جرى تركيبها على 250 مظلة، في واحدة من أبهى صور العناية والخدمة التي تجسّد العناية والرعاية لمرتادي المسجد النبوي الشريف، فيما يعد المشروع من أضخم مشروعات الترطيب في العالم، إذ تغطي مراوح الرذاذ مختلف أرجاء ساحات المسجد النبوي التي تبلغ مساحتها نحو 175.500 متر مربع، وتتسع لما يقارب 251 ألف مصلٍ، وتحتوي كل مروحة على 16 فتحة للرذاذ، صممت بطريقة تمنع تساقط الماء عند إيقاف التشغيل.





وتتواصل مسيرة العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إذ يؤكد في كل محفل على أهمية المسيرة والحرص على متابعة العمل في مشروعات التوسعة الكبرى بالحرمين الشريفين، التي تصبّ جميعها في خدمة الإسلام والمسلمين من شتى أرجاء العالم، لاسيما حجاج بيت الله الحرام، وزوار مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتوفير كل السُبل لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، بمنظومة عمل متكاملة وتنسيق مباشر بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وذلك لتحقيق التوجيهات الكريمة على أرض الواقع، خدمة للمسلمين، وعناية ورعاية للمقدسات الإسلامية ومن ذلك الاهتمام بمشروع تبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي الشريف للإستفادة من المساحات المتاحة بالقرب من المسجد النبوي للتخفيف والتيسير على المصلين والزوار في أوقات الذروة، وتخفيف وطأة الازدحام خلال موسم رمضان والعيدين.

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وهذا المشروع يهدف لتبليط الساحات الغربية وهو عبارة عن صبة خرسانية مطبّعة تتكون من مصليات وممرات وتقدّر مساحة المشروع بـ95 الف متر مربع منها 53 ألف متر مربع مصليات تتسع من 80 ألفا إلى 100 ألف مصل، حيث يشتمل المشروع على سماعات "Speakers" بعدد 164 سماعة، وكاميرات بعدد 52 كاميرا، وأعمدة إنارة Led بعدد 32 عامود.

كما صدرت الموافقة السامية على البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه، وذلك وفق أحدث التقنيات المتوافرة عالمياً، كما أن الموافقة تشمل تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.





كما يحظى المسجد النبوي الشريف بجانب بارز من رؤية المملكة الطموحة 2030 التي قدمها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تهدف إلى عمارة الحرمين الشريفين وتحسين كل الخدمات وتذليل جميع الصعاب، ليجد الحاج والمعتمر والزائر كل السُبل المعينة على تأديته لعبادته.

ويحتضن المسجد النبوي "الروضة الشريفة"، التي تقع غربي الحجرة النبوية مباشرة، وتمتد إلى المنبر وتبلغ مساحتها نحو 330 متراً مربعاً، وتبلغ أبعادها 22 متراً من الشرق إلى الغرب و 15 متراً من الشمال إلى الجنوب، وتضم المحراب النبوي الذي يقع في الجزء الغربي منها، ويفصلها عن المنبر مسافة 7 أمتار تقريباً، ويحدّ الروضة من الجنوب سياج من النحاس يفصلها عن زيادتي عمر وعثمان -رضي الله عنهما-.

أما من الجهتين الشمالية والغربية فهي متصلة ببقية أجزاء المسجد، ويميّز الروضة عن باقي مساحة المسجد أعمدتها المكسوة بالرخام الأبيض الموشى بماء الذهب إلى ارتفاع مترين تقريباً، وتقع إلى الناحية الشرقية من الروضة الشريفة حجرة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-، ومن الغرب المنبر الشريف، ومن الجنوب جدار المسجد الذي به محراب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشمال الخط المار شرقاً من نهاية بيت عائشة -رضي الله عنها- إلى المنبر غرباً.

وتضم الروضة على أطرافها معالم عدة منها الحجرة الشريفة التي تضمّ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ومحرابه صلى الله عليه وسلم، الذي وضع في وسط جدارها القبلي، ومنبره عليه الصلاة والسلام، ويتخللها عدد من الأعمدة المميزة عن سائر أساطين المسجد، بما كسيت به من الرخام.





وفي الجهة القبلية من الروضة حاجزٌ نحاسي جميل، يفصل بين مقدمة المسجد والروضة بارتفاع متر، أقيم عليه مدخلان يكتنفان المحراب النبوي، وتنتشر في الروضة الأساطين الحجرية التي وضعت عليها خطوط مذهبة تميزها عن غيرها من أساطين المسجد.

وتزخر المدينة المنورة بالعديد من الأماكن الدينية والتاريخية، التي تعدّ شاهداً على عظم مكانة هذه البلدة، وارتباطها بسيرة وحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن تلك الأماكن "مسجد قباء"، الذي يقع في جانبها الجنوبي الغربي، ويعدّ أول مسجد أسس على التقوى، مهوى لأفئدة ضيوف الرحمن الذي يحرصون على زيارته، وقد شارك الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصحابه في بناء المسجد، ثم جـدّده الخليفة الثالث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وزاد فيه، وجدّد بناءه من بعده الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عندما كان أميراً على المدينة المنورة، وأقام له مئذنة 87- 93هـ .

وتوالت التوسعات على مسجد قباء، وصولاً للعهد السعودي الذي تمت فيه أكبر توسعة لمسجد قباء، ليستوعب أكثر من عشرين ألف مصلٍ، وخُصّص الجزء الشمالي منه ليكون مصلى للنساء ، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 7000 مصلية .

ومن أهم المعالم التي يزورها القادمون إلى المدينة المنورة من الحجاج والزوار، منطقة "المساجد السبعة" التي تقع في الجهة الغربية من جبل سلع، عند جزء من الخندق الذي حفره المسلمون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للدفاع عن المدينة المنورة، إبان غزوة "الأحزاب"، في السنة الخامسة للهجرة، حيث يعدّ مسجد الفتح أكبر تلك المساجد، وقد سمي بهذا الاسم لأنه مصلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، في تلك الغزوة التي كانت في نتائجها فتحاً للمسلمين.

ويعد "مسجد القبلتين" من المساجد التاريخية بالمدينة المنورة، حيث سمي بذلك بعد تحوّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أثناء الصلاة فيه، ويطلق عليه مسمى مسجد "بني سلمة" لوقوعه في مواطن بني سلمة، ويقع المسجد على هضبة مرتفعة من حرة الوبرة في طرفها الشمالي الغربي بالنسبة للمدينة المنورة، ويشرف على عرصتي وادي العقيق بمساحة 3920 متراً مربعاً.





إضافة إلى "مسجد الجمعة الشهير" وسمّي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه أول جمعة حين أقبل من قرية قباء متجهاً إلى المدينة، وأطلق عليه "مسجد بني سالم" لوقوعه في حي بني سالم بن عوف من الأنصار، وقيل عنه '"مسجد الوادي" ومسجد "عاتكة" ويقع بين الطريق الرابط بين قباء ووسط المدينة المنورة المسمى طريق قباء.

ومن المساجد التاريخية "مسجد السقيا" وسمى بذلك لوقوعه في منطقة السقيا، و"مسجد الغمامة" ويقع في الجنوب الغربي للمسجد النبوي الشريف، ويبعد نحو نصف كيلو متر من باب السلام، وكذلك "مسجد الإجابة" ويقع إلى الناحية الشمالية الشرقية للبقيع في وسط الجهة المقابلة، ويرتفع المسجد عما يحيط به، وهو يُرى في الوقت الراهن من طريق الملك فيصل، كما تضم "مسجد ذي الحليفة" في الناحية الجنوبية للمدينة المنورة، ويعدّ ميقاتاً لأهل المدينة المنورة، ويقع على طريق الهجرة السريع المتجه إلى مكة المكرمة.

وعرفت المدينة المنورة بتعدّد جبالها وأوديتها، التي ارتبطت بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أهم هذه الجبال "جبل أحُد"، الذي يطلّ بمكانته التاريخية الكبيرة على المدينة المنورة، من الجهة الشمالية، متباهياً بشواهد نبوية عظيمة، تمثلّت في خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مشى على سفحه وصحبه الكرام.

وتقع إلى جواره مقبرة "شهداء أحد"، التي تضم قبور 70 شهيداً من الصحابة رضوان الله عليهم، استشهدوا خلال معركة أحد، حيث يعدّ الجبل معلماً بارزاً في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي .

وشهد الجبل تلك الغزوة التي تعد الملحمة الفاصلة في بداية انتشار الإسلام وهجرة النبي -محمد صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: "أُحُدٌ جبلٌ يُحبُّنا ونُحبّه وعلى باب من أبواب الجنة" صحيح البخاري، ويعدّ من أكبر جبال المدينة المنورة، وسُمي بهذا الاسم لتوحده وانقطاعه عن غيره من الجبال.





ويبرز في الجهة الجنوبية للمدينة المنورة "جبل عير"، الذي يعد أحد المعالم الجغرافية البارزة التي تميّزت بها المدينة المنورة، فهو جبل عظيم وشامخ، ويعد حدا لحرم المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لحدود هذا الحرم، ففي الصحيحين من حديث إبراهيم التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : /المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور.

ومن جبال المدينة المنورة التي عرفها التاريخ "جبل سلع"، الذي يقع غربي المسجد النبوي على بعد 500 متر تقريباً من سوره الغربي، ويبلغ طوله نحو كيلو متر تقريباً، حيث يصل ارتفاعه إلى 80 متراً وعرضه ما بين 300 إلى 800 متراً، ويمتد من الشمال إلى الجنوب ويتفرع منه أجزاء في وسطه على شكل أجنحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب.

ولجبل سلع مكانة تاريخية متميزة، حيث وقعت على سفوحه أو بالقرب منه عدة أحداث مهمة، أهمها "غزوة الخندق" أو غزوة "الأحزاب"، حينما تجمّع المشركون في جهته الغربية وكان يفصل بينه وبينهم الخندق الذي حفره المسلمون في السنة الخامسة للهجرة.

وكان سفح جبل "سلع" مقراً لقيادة المسلمين، فقد ضربت خيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابط عدد من الصحابة في مواقع مختلفة منه، وسكنت عند قاعدة الجبل منذ العهد النبوي قبائل عدة .

وتمتد بين سفوح جبال المدينة المنورة أودية تشرّف ثراها بملامسة أقدام خير الورى عليه أفضل الصلاة والسلام، وشهدت بطون تلك الأودية حضارات قديمة استوطنت المدينة المنورة، أو مرت بها، وذُكر بعضها في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو اكتشفها إنسان هذا العصر من خلال النقوش والرسومات التي برزت على صخورها، كعلامات دلالية لكائنات عاشت على أرض الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام وبعده.





ويعد "وادي العقيق" أو "الوادي المبارك" من أهم هذه الأودية، فقد جعله الله تبارك وتعالى من البقاع الطيبة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوادي في أحاديث كثيرة، تبيّن فضله وجمال طبيعته، حيث كان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه يستمتع بهوائه وجوّه اللطيف، إضافة إلى "وادي بطحان" المعروف عند أهل المدينة المنورة بـ"سيل أبو جيدة"، فعندما يسيل يدخل المدينة ويعمّ الخير ويفرح أهلها بمقدمه.

ومصدر هذا الوادي من منطقة الحلابين، ثم "وادي جفاف" ويجري هذا الوادي في ضاحية بطحان الجنوبية، ثم ينحدر لوسط المدينة المنورة حتى يتصل بوادي العقيق في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، ثم يتّحدان في مجرى واحد، ينتهي في الغابة بمجمع السيول.

ويعد "وادي قناة" أحد أهم أودية المدينة المنورة وأكبرها، حيث عُرف عند أهلها بسيل سيدنا حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، كونه يمر من منطقة سيد الشهداء، ومصادر هذا الوادي كثيرة منها القريبة كتلك الشعاب والأودية المنحدرة من الجبال والحرات، ومنها البعيدة مثل وادي وجّ بالطائف.





ونزلت العديد من القبائل العربية على ضفاف "وادي الرانوناء" بالمدينة المنورة، حيث أرسى دعائم التطور الحضاري، وظلّت ضفافه مزدهرة وعامرة بالسكان حتى عهد العصر النبوي، حيث امتدت إليه منازل بعض القبائل الأخرى، فشغلت معظم أجزاء الوادي حتى كانت المزارع تغطي أجزاء كبيرة من مساره، ووادي الرانوناء في الجهة الجنوبية الغربية من الحرة الجنوبية المعروفة بحرة شوران.

ومن أودية الحرة الجنوبية "وادي مهزور"، الذي نزلت على ضفافه القبائل القديمة، وقامت حضارة عريقة كانت جزءاً مهماً من أجزاء حضارة المدينة المنورة قبل الإسلام، وذكر هذا الوادي في الأحاديث النبوية الشريفة.

وتضم المدينة المنورة أيضاً "وادي مذينب" الذي عرف بأنه شعبة من بطحان، وذلك لاتحاد مصادر مياههما في أكثر الأجزاء إضافة إلى انتهاء الوادي بالاتصال بوادي بطحان بالقرب من المدشونية، ليكوّنا وادي بطحان الذي ينتهي إلى الشمال الغربي من المدينة المنورة حيث يلتقي بوادي العقيق ومنها إلى مجمع الأسيال.