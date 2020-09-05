بلاغ بالفيديو يقود المرور لضبط قائد دينا برجله

2020-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قاد بلاغ عبر تويتر المرور السعودي إلى ضبط سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يقودها برجله بينما يتكلم في الهواتف الجوال ويسير بسرعة كبيرة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأظهر مقطع الفيديو سائق شاحنة من نوع دينا وهو يقود بشكل متهور على الطريق دون وضع حزام الأمان.

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تعليقًا على المقطع قال المرور السعودي : نفيدكم بأنه تم ضبط المخالف بعد أن قام بتغيير لون المركبة وذلك دون مستند نظامي، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.





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