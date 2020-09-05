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2020-09-05 المرور يضبط 2437 مخالفة انتظار بمواقف ذوي الإعاقة متابعات الخليج 365 - الرياض كشف المرور السعودي عن ضبط 2437 ‏مركبة مخالفة، في الأماكن المُخصصة للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة. Advertisements وأشار إلى أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن ‏العمل الميداني ‏المستمر الذي تقوم به إدارات ‏المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات ‏المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن ‏المُخصصة لهذه الفئة.



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