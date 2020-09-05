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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية ويهيب باتباع التعليمات
دعا للابتعاد عن الأودية ومتابعة المستجدات
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري- أبها
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار والأتربة المثارة التي ستشهدها المنطقة اليوم.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم السبت وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية.
التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم.
ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa
متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية
وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
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