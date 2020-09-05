، لقاح "كورونا".. الشركات المنتجة تتعهّد بالالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية ،

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يعتزم عدد من الشركات المطورة للقاحات كوفيد-9، إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة: إن هذه الشركات ومنها فايزر، وجونسون اند جونسون، ومودرنا، ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع، واستشهدت بمسودة بيان مشترك لهذه الشركات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأضاف تقرير الصحيفة بحسب رويترز نقلًا عن شخصين مطلعين على الأمر؛ أن التعهد قد يصدر قريبًا، ربما هذا الأسبوع.
يأتي هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر على سلامة وفعالية أي لقاح محتمل لهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وقالت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض، كيلي ماكيناني، يوم الخميس: إنه رغم الأهمية الكبرى التي يوليها الرئيس دونالد ترامب لهذه المسألة، فإنه لا يوجد ضغط سياسي على الجهة المعنية بالتنظيم الصحي بالولايات المتحدة للموافقة سريعًا على لقاح ما.
وشركات أسترا زينيكا وفايزر ومودرنا، من بين الشركات التي تتصدر سباق تطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 أو الحد من شدته؛ إذ إن لقاحاتها في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 11:41 AM
وسط قلق من تأثير ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأمريكية على سلامة اللقاحاتلقاح "كورونا".. الشركات المنتجة تتعهّد بالالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية
يعتزم عدد من الشركات المطورة للقاحات كوفيد-9، إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة: إن هذه الشركات ومنها فايزر، وجونسون اند جونسون، ومودرنا، ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع، واستشهدت بمسودة بيان مشترك لهذه الشركات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأضاف تقرير الصحيفة بحسب رويترز نقلًا عن شخصين مطلعين على الأمر؛ أن التعهد قد يصدر قريبًا، ربما هذا الأسبوع.
يأتي هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر على سلامة وفعالية أي لقاح محتمل لهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وقالت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض، كيلي ماكيناني، يوم الخميس: إنه رغم الأهمية الكبرى التي يوليها الرئيس دونالد ترامب لهذه المسألة، فإنه لا يوجد ضغط سياسي على الجهة المعنية بالتنظيم الصحي بالولايات المتحدة للموافقة سريعًا على لقاح ما.
وشركات أسترا زينيكا وفايزر ومودرنا، من بين الشركات التي تتصدر سباق تطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 أو الحد من شدته؛ إذ إن لقاحاتها في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.
، لقاح "كورونا".. الشركات المنتجة تتعهّد بالالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية ،
المصدر : الخليج 365
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