، حلقة جديدة لمسلسل الانفجارات.. إصابة 200 شخص بانفجار لغاز الكلور بإيران ،

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أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم السبت بإصابة ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار قارورة لغاز الكلور أمس الجمعة كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غربي إيران.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن 217 شخصًا أصيبوا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام.
وأشارت الوكالة إلى أن الحادث نتج عن "إهمال" سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع وفيات.
وأضافت الوكالة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين، أحدهما في مدينة إيلام، مركز المحافظة، وآخر في مدينة سرابلة مركز القضاء.
وقالت إن 106 من المصابين ما زالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يشار إلى أنه سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.انفجار غاز الكلور إيران
حلقة جديدة لمسلسل الانفجارات.. إصابة 200 شخص بانفجار لغاز الكلور بإيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-05
أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم السبت بإصابة ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار قارورة لغاز الكلور أمس الجمعة كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غربي إيران.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن 217 شخصًا أصيبوا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام.
وأشارت الوكالة إلى أن الحادث نتج عن "إهمال" سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع وفيات.
وأضافت الوكالة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين، أحدهما في مدينة إيلام، مركز المحافظة، وآخر في مدينة سرابلة مركز القضاء.
وقالت إن 106 من المصابين ما زالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يشار إلى أنه سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:46 AM
كانت على متن شاحنة غربي البلاد وتم نقل المصابين للمستشفيات دون وفيات
أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم السبت بإصابة ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار قارورة لغاز الكلور أمس الجمعة كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غربي إيران.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن 217 شخصًا أصيبوا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام.
وأشارت الوكالة إلى أن الحادث نتج عن "إهمال" سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع وفيات.
وأضافت الوكالة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين، أحدهما في مدينة إيلام، مركز المحافظة، وآخر في مدينة سرابلة مركز القضاء.
وقالت إن 106 من المصابين ما زالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يشار إلى أنه سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.
، حلقة جديدة لمسلسل الانفجارات.. إصابة 200 شخص بانفجار لغاز الكلور بإيران ،
المصدر : الخليج 365
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