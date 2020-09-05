«الموارد البشرية» تتعاون مع «بيت خبرة» لتنظيم الإستقدام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التعاقد مع بيت خبرة لتولي تنظيم ومعالجة ملف استقدام العمالة المهنية . تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التعاقد مع بيت خبرة لتولي تنظيم ومعالجة ملف استقدام العمالة المهنية . ومن المقرر الإلتزام بجميع اشتراطات الإستقدام بما لا يتنافى مع جهود الوزارة في توطين الوظاف وتنظيم سوق العمل ، وفقاً لـ"الوطن " . وإتخذت الوزارة خلال العام الحالي قررات عدة لتوطين الوظائف ، كما يتجه مجلس الشورى للموافقة على توطين 75 % من الوظائف القيادية بالقطاع الخاص . إقرأ أيضاً :

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