شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: سحب ممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم السبت، التوقعات المطرية مستمرة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة؛ فيما قد تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.