شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم استرداد المهر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ عبد الله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم استرداد المهر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول بها .

وقال " السلمي " في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية ، أن هذه المسألة وردت عند العلماء عندما سُئل أحدهم عن مهر المرأة التي توفي زوجها قبل الدخول بها ، وقالوا بأن لها مهر المثل وترثه .

وأوضح أن المقصود بمهر المثل ، المهر المتعارف عليه في البلد للبكر أو المتعارف عليه بين أهل البلد للثيب .

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وكذلك يُقصد بمهر المثل مهر مثيلاتها من أقرانها ممن في مثل عمرها وحمالها ونسبها ونحو ذلك .

وأوضح " السلمي " أن الحكم نفسه يكون إذا توفيت الزوجة قبل الدخول حيث يثبت لها المهر ويرثها الرجل إن كان لها مال .