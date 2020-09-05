شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة الإساءة للمعلمين تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعد الإساءة للمعلمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إخلالاً بالنظام العام؛ حيث يطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح المحامي هشام الفرج، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأشار " الفرج" إلى أن من ينتج ما من شأنه الإخلال بالنظام العام يكون عرضة للسجن حتى خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثة ملايين، لافتًا إلى أن النائب العام أكد مؤخراً أن النيابة العامة ستتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة، وأن كل مواطن ومواطنة ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة.