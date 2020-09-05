شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل محافظتي الحناكية، والمهد.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.