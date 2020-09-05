كيف تسترد مبالغ متبقية من الهيئة العامة للزكاة والدخل؟

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، آلية طلب استرداد أي مبالغ تزيد عن التزامات المكلفين المالية تجاه الهيئة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنَّ طلب استرداد المبالغ المالية المتبقية يتطلب أن يكون المكلف مسجلًا مسبقًا على البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنَّ خطوات طلب استرداد المبالع المالية الزائدة عن التزامات المكلف المالية تتضمن:

1-تسجيل الدخول على حساب المكلف بالبوابة الإلكترونية للهيئة

2-اختيار أيقونة (طلب استرداد مبلغ)

3-تعبئة النموذج

4-إرفاق المستندات

5-تقديم الطلب

6-يتم دراسة الطلب، وإصدار شيك بالمبلغ المسترد.

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وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قالت، إن عملية دفع الزكاة عبر نظام «سداد» للمنشآت التجارية أصبحت أسهل وأسرع للمنشآت التجارية؛ حيث يستلم مكلف (التقديري) رسالة بصدور فاتورة الزكاة.

ويتم سداد فاتورة الزكاة عن طريق نظام «سداد»، كما يستطيع المكلف الاطلاع على تفاصيل الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل .

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