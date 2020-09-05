ردًا على سؤال مستفيدة
أوضح برنامج حساب المواطن موقف أبناء الزوج الأول الخاضعين لحضانة الأم من الدعم المقدم للمستفيدين.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، أنه يتمّ إضافة الزوج الأول كتابعين لدى (زوج الأم) بصلة القرابة (تابع معال)، مع إرفاق المستندات المطلوبة وهي: (صك ولاية أو إثبات احتضان) باسم الأم.
وحول سبب توقف الدعم عن الأم الحاضنة بعد زواجها للمرة الثانية، أوضح حساب المواطن أنه «في حال تمّ تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (متزوجة) ستصبح حالة الأهلية (غير مؤهل)، ولابدَّ من إضافتك كتابع مع رب الأسرة (الزوج)».
ووجّهت مواطنة سؤالًا قالت فيه إنها أم ومعها صك ضم وحضانة لأولادها من زوجها الأول، ثم تزوجت مرة ثانية، وتمّ إيقاف الدعم عنها، مشيرة إلى أنها العائل الوحيد لأولادها.
اقرأ أيضًا:
«حساب المواطن» يحدد كيفية التصرف عند انتهاء عقد الإيجار
«حساب المواطن» يعيد التذكير بطريقة إرفاق المستندات
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح موقف أبناء الزوج الأول من الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.