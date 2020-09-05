«حساب المواطن» يوضح موقف أبناء الزوج الأول من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن موقف أبناء الزوج الأول الخاضعين لحضانة الأم من الدعم المقدم للمستفيدين.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، أنه يتمّ إضافة الزوج الأول كتابعين لدى (زوج الأم) بصلة القرابة (تابع معال)، مع إرفاق المستندات المطلوبة وهي: (صك ولاية أو إثبات احتضان) باسم الأم.

وحول سبب توقف الدعم عن الأم الحاضنة بعد زواجها للمرة الثانية، أوضح حساب المواطن أنه «في حال تمّ تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (متزوجة) ستصبح حالة الأهلية (غير مؤهل)، ولابدَّ من إضافتك كتابع مع رب الأسرة (الزوج)».

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ووجّهت مواطنة سؤالًا قالت فيه إنها أم ومعها صك ضم وحضانة لأولادها من زوجها الأول، ثم تزوجت مرة ثانية، وتمّ إيقاف الدعم عنها، مشيرة إلى أنها العائل الوحيد لأولادها.

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