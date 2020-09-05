توضيح من «الزكاة والدخل» بشأن التوريدات المتضمنة بالعقود من الخضوع للضريبة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موقف التوريدات التي تتضمنها العقود المبرمة قبل 11 مايو 2020 من الخضوع للضريبة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء», عبر موقع تويتر، إن العقود المبرمة بين شخصين خاضعين قبل تاريخ 11مايو 2020م يمكن للمورد احتساب الضريبة على التوريدات الخاصة بها (سواءً كانت توريد منفرد لسلع، أو توريدات مستمرة لسلع، أو خدمات أخرى) بنسبة 5% حتى نهاية العقد أو تجديدة أو 30 يونيو2021م أيهم أسبق.

وأضافت الهيئة، أنه إذا تم التعاقد بين شخص خاضع للضريبة ومستهلك نهائي فتكون العبرة في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، فإذا تم إصدارها بكامل المبلغ قبل تاريخ 11 مايو 2020م فتطبق الضريبة بنسبة 5% بشرط أن يتم التوريد فعليًّا قبل نهاية يونيو 2021م.