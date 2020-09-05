عمرها 85 عامًا.. صورة توثق قصر الملك عبد العزيز بالرياض

وثقت صورة يعود تاريخها إلى 85 عامًا، لجزء من قصر الملك عبد العزيز في البديعة بـالرياض.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز –عبر حسابها الرسمي على تويتر- أنَّ الصورة تظهر الجهة الشرقية لقصر الملك عبدالعزيز في البديعة بالرياض، المطلّ على وادي حنيفة.

وأشارت إلى أنَّ الصورة التقطت عام ١٣٥٣هـ (١٩٣٥م)، وهي من تصوير «عبدالله فيلبي».

Advertisements

يذكر أنَّ عبد الله فيلبي، اسمه بالكامل هاري سانت جون بريدجر فيلبي، واشتهر باسم جون فيلبي، وكذلك الشيخ عبد الله، وهو مستعرب ومستكشف وكاتب، كما أنَّه أول أوروبي يقطع صحراء الربع الخالي من شرقها إلى غربها.

وولد في 3 أبريل 1885 في سيريلانكا، وتوفي في 30 سبتمبر 1960 في بيروت بلبنان.

اقرا أيضًا:

عمرها 75 عامًا.. صورة توثِّق أول مقر لمدرسة دار التوحيد بالطائف

بالفيديو.. بدأت بـ«الركايب» وانتهت بـ«الهاف».. رحلة الحجاج قديمًا من الرياض إلى مكة