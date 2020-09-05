الحصيني يتوقع خريطة أجواء حارة على المملكة خلال الساعات المقبلة

هطول أمطار بعدد من المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسميات المناخية، خريطة المناطق المتأثرة بالأجواء الحارة على معظم مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة. وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا تميل إلى الحرارة أول الليل معتدلة أخره، مشيرًا إلى هبوب رياح متوسطة على نجران والشمالية والعاصمة الرياض وجدة واليمن وسلطمة عمان، فضلًا عن هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك واليمن.

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