«أمن الطرق» تجدد التنبيه على قائدي المركبات بضوابط الانتقال إلى المسار المخصص للخروج

لضمان قيادة آمنة على الطرق
شددت القوات الخاصة لأمن الطرق على ضرورة مراعاة ضوابط الانتقال إلى المسار المخصص للخروج.
وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع «تويتر»، منبهًا كل قائد مركبة، إنه لقيادة آمنة تجنب الانتقال إلى المسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ.
وكانت «أمن الطرق» نبهت قائدي المركبات بضرورة ترك مسافة كافية بينهم وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات، مشيرة إلى أن الشاحنات تحتاج إلى مساحة أكبر أثناء الانعطاف.
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