المرور يتفاعل مع تغيير بمركبة دون مستند نظامي

تفاعل «المرور السعودي» مع شكوى وردته بشأن تغيير أحد أصحاب المركبات لونها من دون مستند نظامي.

وأضاف الحساب الرسمي لـ«المرور»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في رده على مقدم الشكوى، «تم ضبط المخالف بعد أن قام بتغيير لون المركبة، وذلك دون مستند نظامي، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

ووفق نظام المرور، يحظر -دون تصريح من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يؤدي إلى زيادة حمولتها وأبعادها المقررة، وفي حالة إجراء أي تعديل يجب تقديم طلب يتم تقييمه من قبل إدارة المرور المختصة، وأن يتوافق التعديل مع نظام المرور ولائحته.