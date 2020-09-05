السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

برعاية سمو ولي العهد.. «سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

فيصل بن سلمان يتفقد مشروع جادة أحد.

أمير تبوك يدشّن فندق «جراند ميلينيوم» في المدينـة الجامعيـة.. غـداً.

«التحالف» يعترض ويدمر «درون» حوثية في طريقها للمملكة0

أمين الرياض يُصدر 21 قراراً لتطوير منظومة العمل.

الشورى يدرس أنظمة للتعويض والصلح في القصاص.

تدشين بوابة تطوير السكن الجماعي للأفراد.

رجال الأمن.. حزم وقوة في مواجهة المجرمين.

الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية.

إحباط تهريب أكثر من 16 مليون قرص إمفيتامين.

«الغاز التركي».. قنبلة أردوغان الصوتية.

اليونان تطالب الأتراك الكف عن «التهديدات».

منظمة الصحة تستبعد إتاحة لقاحات قبل عام 2021.

مواجهة إرهاب أفظع ديكتاتورية في القرن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.