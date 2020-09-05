زياد المسفر يثير الجدل بعد الاعتداء عليه في مكان عام

اثار عارض الأزياء السعودي زياد المسفر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي تعرض خلاله عارض الأزياء للاعتداء من جانب عدد من الشباب حيث انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قوي ظهر خلاله المسفر الذي يعد أحد أهم وأبرز عارضى الازياء المشهورين داخل المملكة العربية السعودية وهو يهرب من مجموعة من الشباب كانوا يستهزئون به ويعتدوا عليه في أحد الأماكن العامة في أحد شوارع الرياض.

وظهر عارض الأزياء السعودي خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله وهو يرتدي ملابس تشبه إلى حد كبير ملابس النساء إلى جانب الشعر الطويل المميز به والمعقود من الخلف الأمر الذي ادى إلى سخرية عدد من الأشخاص منه أثناء مشيه في أحد الأماكن العامة.

مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد ما حدث لزياد المسفر

اثار ما حدث لزياد المسفر عارض الأزياء السعودي الكثير من الانتقادات خاصة إن الجميع يعرف عنه أنه من الأشخاص المسالمين التي لا تسبب أي أذى أو مضايقات لأحد مطالبين بوقف مثل هذه السلوكيات المرفوضة التي لا تمثل الشعب السعودي ولا تقاليده وعاداته.

وقالت احد المغردات عبر تويتر “جميعنا بشر للأسف هناك كثيرا من الناس يستهزئون بالأشخاص ذو البشرة الداكنة كل شخص له حرية التعبير ولكن دون التعدي على الشخص الأخر والاستهزاء به لا للعنصرية نحن في مجتمع راقي ومتحضر لا يسمح بالعنصرية أي كان لونك.