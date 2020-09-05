مواطنون يناشدون أهل الخير بالتبرع لعتق رقبة مواطن مقابل 15 مليون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ناشد مواطنون أهل الخير للتبرع لجمع 15 مليون ريال لعتق رقبة المواطن خالد العلكمي العسيري.
ودشن أقارب العلكمي حملة لعتق رقبته، موضحين أنه سجين منذ 8 سنوات ولديه ولد وبنت، ولم يتبق من المهلة سوى 5 أشهر.
ولاقت الحملة تفاعلا كبيرًا من قبل المواطنين لجمع المبلغ المطلوب.
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