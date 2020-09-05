شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: 6 مناطق على موعد مع الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة أول الليل معتدلة أخره على معظم المناطق.
كما توقع الحصيني أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وجنوب تبوك.
وأشار الحصيني إلى وجود رياح متوسطة على نجران والمنطقة الشمالية والرياض وجدة.
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