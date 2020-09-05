إزالة 120 سيارة تالفة و144 لوحة إعلانية مخالفة في رفحاء

أزالت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ضمن حملاتها المستمرة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي 1441هـ، 120 سيارة تالفة، بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًّا من قبل اللجنة.

كما تمت إزالة 144 لوحة إعلانية مخالفة، ومعالجة وإعادة طلاء 1800 حاوية للنظافة، كما رفعت أكثر من 25200 طن من الأنقاض؛ ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد بن هلان الوردة، أن البلدية تكثفت أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي وتحسين المشهد العامّ من خلال إزالة التشوهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المخالفات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على التعقيم والتطهير وصيانة الحدائق العامة والمتنزهات...، وغيرها، مؤكداً استمرارية الرقابة والمتابعة العامة في مختلف المجالات البلدية.