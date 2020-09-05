السعودية اليوم / المكسيك: تسجيل 6196 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و522 وفاة



مكسيكو سيتي 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الجمعة أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

// انتهى //

07:34ت م

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مكسيكو سيتي 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الجمعة أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و522 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 623090 إصابة و66851 وفاة.وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.// انتهى //07:34ت م0008

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