السعودية اليوم / ألمانيا تسجل1378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية



برلين 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9324 بعد تسجيل حالتين وفاة جديدة ​​​.

وبحسب البيان تعافى من من المرض أكثر من 222 ألف شخص بعد شفائهم.

// انتهى //

07:28ت م

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برلين 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1378 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 248997 .أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9324 بعد تسجيل حالتين وفاة جديدة ​​​.وبحسب البيان تعافى من من المرض أكثر من 222 ألف شخص بعد شفائهم.// انتهى //07:28ت م0007

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