السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس

ورفعت الأرقام الصادرة اليوم السبت عدد حالات الإصابة إلى 21010 حالات، من بينها 333 حالة وفاة.

وقال مسؤولون إن 115 من الحالات الجديدة كانت في منطقة العاصمة سول، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وكانت السلطات قد قررت تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة أسبوع آخر في منطقة سول، قائلة إن انتشار الفيروس لا يزال في مستويات خطيرة.

// انتهى //

07:20ت م

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سول 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في اليوم الثالث على التوالي، الذي يتم فيه تسجيل حصيلة إصابات يومية أقل من 200 في إشارة ممكنة على أن البلاد تبدأ في رؤية آثار قيود التباعد الاجتماعي غير المسبوقة.ورفعت الأرقام الصادرة اليوم السبت عدد حالات الإصابة إلى 21010 حالات، من بينها 333 حالة وفاة.وقال مسؤولون إن 115 من الحالات الجديدة كانت في منطقة العاصمة سول، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.وكانت السلطات قد قررت تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة أسبوع آخر في منطقة سول، قائلة إن انتشار الفيروس لا يزال في مستويات خطيرة.// انتهى //07:20ت م0005

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