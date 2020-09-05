السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 748 حالة وفاة



كانبيرا 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

اعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز اليوم السبت عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26136 اصابة تعافى منها 22165 شخصا.

// انتهى //

07:06ت م

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كانبيرا 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز اليوم السبت عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 661 وفي استراليا الى 748 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26136 اصابة تعافى منها 22165 شخصا.// انتهى //07:06ت م0003

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