مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1442/1/17 هـ الموافق 2020/09/05 م واس

الجمعة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

05:57ت م

0149



www.spa.gov.sa/2130101 الجمعة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس05:57ت م0149

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.