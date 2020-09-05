ميليشيا الحوثي تحول إحدى الساحات التأريخية بصنعاء إلى مقبرة لقتلاها

السبت 5 سبتمبر 2020

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على تحويل إحدى مساحات محمية تاريخية إلى مقبرة لقتلاها في العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على اقتحام دار الحمد التأريخي في العاصمة صنعاء والسيطرة عليه؛ بغرض تحويله إلى مقبرة لقتلاها.

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وأشارت المصادر إلى أن عناصر مسلحة حوثية اقتحمت ساحة دار الحمد التاريخية وهي محمية تاريخية وطبيعة بقرار حكومي سابق.

وخلال السنوات الأخيرة، افتتحت ميليشيا الحوثي عددًا من المقابر في العاصمة صنعاء، ومناطق أخرى قابعة تحت سيطرتهم؛ وذلك بالتزامن مع تزايد أعداد قتلاها في جبهات مأرب والجوف والبيضاء.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تلقت خسائر فادحة في الأرواح خصوصًا مع اشتداد حدة المعارك في جبهة مأرب الذي سقط فيها مئات القتلى والجرحى من عناصر الحوثي.