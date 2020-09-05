4 سبتمبر شاهد على تاريخ غدر وخيانة قطر وتنظيم الحمدين

2020-09-05

متابعات الخليج 365 – الرياض

بكثير من الأسى والحزن استعاد العديد من المغردين ذكرى حادثة الغدر والخيانة التي تورطت بها قطر بحق أبناء الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن والتي وقعت في الرابع من سبتمبر عام 2015 وتسببت في استشهاد العشرات من السعوديين والإماراتيين والبحرنيين.

غدر 4 سبتمبر

ودشن النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هشتاق “#غدر_4سبتمبر” في محاولة منهم للتذكير بما قامت به قطر من إرسالها لمعلومات حول أماكن تواجد قوات التحالف إلى الميليشيا الانقلابية الحوثية.

وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه:” إن نظام قطر قدم معلومات مجانية لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن لاستهداف رجال التحالف في غدر 4 سبتمبر”.

وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “في مثل هذا اليوم الجمعة قام نظام قطر بتقديم معلومات مجانية عبر الإخوان لمليشيات إيران في اليمن لاستهداف وقتل أبطال الأمة رجال قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات والبحرين”.

واتفق معه المغرد ” سلمان بن حثلين” حيث قال :” في مثل هذا اليوم قامت قطر بإرسال احداثيات اماكن تمركز عدد من جنود قوات التحالف للحوثيين في أبشع حادثة غدر عرفها التاريخ الحديث ووصمة عار لن تُمحى ولن تنساها الأجيال القادمة ماتعاقب الليل والنهار”

Advertisements

وأضاف بن حثلين :” لقد نتج عنها استشهاد:

45 جندي إماراتي

10 جنود سعوديين

5 جنود بحرينيين

تغيير اسم قطر

ورأى المغرد “محمد،علي،البيضاني” أن هذه الحادثة كفيلة بأن تغير اسم قطر واقترح قائلا :” أقترح أن بدال ما بيسمونها قطر يسمونها غدر”.

كما اعتبر البعض أن مثل هذه الحادثة يجب أن لا تنسى فقال المغرد “سالم عبدالله بن شبيب المرزوقي”:” ٤ سبتمبر ٢٠١٧ لن ننسى الغدر لن ننسى الطعن من الظهر لن ننسى يا حكومة قطر”.

تاريخ من الخيانة

وحلت أمس الجمعة، الذكرى الخامسة، لواحدة من أبشع جرائم النظام القطري والتي بات يطلق عليها “غدر 4 سبتمبر”، حيث تواطأت قطر مع الحوثيين ضد قوات التحالف العربي بمعسكر صافر في مأرب.



ذات صلة :

شارك الخبر







